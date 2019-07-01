https://static.news.ru/photo/58383826-9be9-11e9-ab53-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Богдан Фото: Zuma/ТАСС

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана о том, при каких условиях возможно существование русского языка в Донбассе.

Есть вещи, которые не могут оговариваться условиями. Если человек хочет разговаривать на каком-то языке — это его право, — заявил депутат в беседе с RT .

По его словам, при выборе языка необходимо руководствоваться общим языковым фоном и учитывать то количество людей, для которых русский язык является родным.

Если исходить из того, какое количество людей разговаривает на русском языке, для которых русский язык является родным и важным в культурном отношении, то в равной степени для Донбасса, Киева и других территорий, по моему глубокому убеждению, для человека, у которого есть корни на Украине, русский язык тоже должен быть государственным языком, — резюмировал Новиков.

Ранее ближайший соратник Зеленского Андрей Богдан заявил о том, что русский язык в Донецке и Луганске может получить статус регионального только при условии, если государственным языком будет украинский, а территория Донбасса вернётся в состав Украины, писал News.ru.