https://static.news.ru/photo/1cd20710-9402-11e9-9453-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Заявление команды президента Украины Владимира Зеленского о подготовке встречи с лидером РФ Владимиром Путиным выглядит несерьёзно. Такого мнения придерживается член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, о подобных вещах должен говорить либо сам президент, либо руководитель его администрации.

А так получается, что какой-то депутат что-то где-то услышал и сказал, — заявил он в беседе с RT .

При этом сенатор выразил уверенность, что рано или поздно Украина поймёт необходимость этого диалога и будет стремиться к нему.

Мне кажется, время подходит к тому, что будут какие-то реальные предложения по проведению встречи президентов и вообще каким-то контактам между Россией Украиной, — резюмировал он.

Ранее депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский сообщил, что администрация Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Её главными вопросами должны стать Крым и Донбасс, писал News.ru.