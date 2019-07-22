Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/Global Look Press

Поиски военно-морскими силами Франции затонувшей в 1968 году подлодки Minerve увенчались успехом. Субмарину обнаружили на глубине 1300 метров в 45 километрах к югу от Тулона.

Мы только что нашли Минерву. Это успех, облегчение и техническое мастерство. Я думаю о семьях, которые так долго ждали этого момента, — написала в Twitter глава министерства вооруженных сил страны Флоранс Парли.

57-метровая дизель-электрическая субмарина исчезла 27 января 1968 года в восточной части Средиземного моря между островами Крит и Кипр. Последний раз она вышла на связь в 7:55, моряки сообщили о сильном шторме. Подводники рассчитывали вернуться на базу в Тулоне через час. Однако корабль больше не появлялся. На его борту находились 52 человека.

«Миневру» искал авианосец Clemenceau, подводный аппарат Denise, которым управлял Жак-Ив Кусто, и американцы. Но безрезультатно. Для нынешних поисков ВМС Франции использовали глубоководного робота, принадлежащего национальному институту морских исследований.

Ранее News.ru писал, что в Чёрном море обнаружили «Потерянный флот Гитлера». Это три подлодки, которые использовались немецкой армией против флота СССР.  Находку сделал турецкий дайвер и морской инженер Сельчук Колай.

News.ru в соцсетях