https://static.news.ru/photo/aca1b9f6-ac82-11e9-b553-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/Global Look Press

Поиски военно-морскими силами Франции затонувшей в 1968 году подлодки Minerve увенчались успехом. Субмарину обнаружили на глубине 1300 метров в 45 километрах к югу от Тулона.

Мы только что нашли Минерву. Это успех, облегчение и техническое мастерство. Я думаю о семьях, которые так долго ждали этого момента, — написала в Twitter глава министерства вооруженных сил страны Флоранс Парли.

Nous venons de retrouver la Minerve. C'est un succès, un soulagement et une prouesse technique. Je pense aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps. pic.twitter.com/pjDnj7lEyb — Florence Parly (@florence_parly) July 22, 2019

57-метровая дизель-электрическая субмарина исчезла 27 января 1968 года в восточной части Средиземного моря между островами Крит и Кипр. Последний раз она вышла на связь в 7:55, моряки сообщили о сильном шторме. Подводники рассчитывали вернуться на базу в Тулоне через час. Однако корабль больше не появлялся. На его борту находились 52 человека.

«Миневру» искал авианосец Clemenceau, подводный аппарат Denise, которым управлял Жак-Ив Кусто, и американцы. Но безрезультатно. Для нынешних поисков ВМС Франции использовали глубоководного робота, принадлежащего национальному институту морских исследований.

Ранее News.ru писал, что в Чёрном море обнаружили «Потерянный флот Гитлера». Это три подлодки, которые использовались немецкой армией против флота СССР. Находку сделал турецкий дайвер и морской инженер Сельчук Колай.