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Адвокаты Манафорта ответили на обвинения Мюллера

Пол Манафорт Patrick Fallon/Global Look Press

Пол Манафорт

в мире [ версия для печати ]

Адвокаты бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта заявили, что у спецпрокурора Роберта Мюллера нет оснований обвинять подсудимого в намеренном нарушении сделки с правосудием. Об этом говорится в судебном документе, который был размещён в электронной базе данных инстанции.

«Нет фактов, которые бы поддерживали утверждение о том, что господин Манафорт намеренно лгал правительству», — подчеркнули адвокаты подсудимого.

Адвокаты также отметили, что их подопечный продолжает оказывать содействие, чтобы вернуть всё своё имущество. Судья столичного округа Колумбия уже уведомил сторону обвинения о необходимости внести в суд ответ на заявление стороны защиты до 14 января.

Ранее специальный прокурор США Роберт Мюллер обвинил бывшего главу предвыборного штаба американского президента Пола Манафорта в нарушении условия сделки со следствием, чтобы получить более мягкое наказание.

Как писал News.ru, журналисты провели расследование и пришли к выводу, что экс-разведчик Виктор Бояркин был посредником между экс-главой предвыборной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской.


#дональдтрамп #сша #следствие #МАНАФОРТ
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