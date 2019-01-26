Заседание СБ ООН стало попыткой легитимизировать переворот

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле стал попыткой легитимизировать переворот в стране.

«Сегодня мы стали свидетелями попытки использовать Совет Безопасности для легитимизации продолжающегося переворота в Венесуэле», — сказал Небензя по итогам заседания СБ ООН.

Он также отметил, что Соединённые Штаты продолжают давить на Венесуэлу, однако пока непонятно, до какой степени.

«Заявления, которые звучат со стороны прежде всего, конечно, американских властей, не настраивают на оптимистичный лад», — резюмировал Небензя.

Как ранее писал News.ru, Небензя прокомментировал последние события в Венесуэле. Отвечая на вопрос одного из журналистов о том, есть ли у России планы защищать Мадуро военными методами, Небензя сообщил, что ему об этом неизвестно.