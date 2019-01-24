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Заседание СБ ООН по Венесуэле хотят провести 26 января

Rayner Pena/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Совет Безопасности ООН может собраться на экстренное заседание по Венесуэле уже 26 января. Инициатором заседания стали США.

«Мы консультируемся, есть идея, чтобы провести встречу в субботу утром, потому что госсекретарь США может прибыть в ООН в субботу в девять утра, чтобы обсудить Венесуэлу. Чтобы ответить на вопрос, является ли ситуация в Венесуэле угрозой международному миру и безопасности, нам надо выслушать, что скажет Майкл Помпео», — заявил журналистам постпред ЮАР Джерри Матйила.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что в стране происходит государственный переворот.

23 января лидер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Помимо США, его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика. Венесуэлу охватили массовые демонстрации в поддержку Гуайдо. Ранее Падрино говорил, что армия не признает Гуайдо президентом Венесуэлы, писал News.ru.


#венесуэла #оон #совбез
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