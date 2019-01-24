Заседание СБ ООН по Венесуэле хотят провести 26 января

https://news.ru/storage/news/08be248bfb466bc1d3afedd3c6062308/5ff426cc-0cc7-4beb-a0e6-55d547b8ce5b_850.jpg Rayner Pena/dpa/Global Look Press

Совет Безопасности ООН может собраться на экстренное заседание по Венесуэле уже 26 января. Инициатором заседания стали США.

«Мы консультируемся, есть идея, чтобы провести встречу в субботу утром, потому что госсекретарь США может прибыть в ООН в субботу в девять утра, чтобы обсудить Венесуэлу. Чтобы ответить на вопрос, является ли ситуация в Венесуэле угрозой международному миру и безопасности, нам надо выслушать, что скажет Майкл Помпео», — заявил журналистам постпред ЮАР Джерри Матйила.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что в стране происходит государственный переворот.

23 января лидер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Помимо США, его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика. Венесуэлу охватили массовые демонстрации в поддержку Гуайдо. Ранее Падрино говорил, что армия не признает Гуайдо президентом Венесуэлы, писал News.ru.