USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,283 $   Brent57.29 $ Bitcoin3,778.25 $
МОСКВА-4°C19:18
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Рост зарплат в США превысил прогнозы

US Marines/Flickr.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Число рабочих мест в экономике США выросло в декабре 2018 года на 312 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно прогнозам, этот показатель должен был составить около 184 тысяч.

Темпы роста заработных плат в Штатах увеличились до 3,2% в годовом выражении. Аналитики, напротив, ожидали замедления роста на 3%.

При этом уровень безработицы вырос до 3,9%. По данным Минтруда США, это связано с тем, что всё больше американцев начинают искать работу на фоне стабильного роста экономики, сообщает «Финмаркет».

Ранее News.ru писал, что рост реальных доходов россиян в 2018 году составил 0−0,4% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По предварительной оценке ведомства, уровень инфляции — выше прогноза, рост ВВП — ниже.


#сша #рост #зарплаты #прогнозы
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
в мире 02:20, 1 января 2019
Учителям в Эстонии повысят зарплату
общество 20:13, 30 декабря 2018
Строителям метро в Петербурге погасили долги по зарплате
в мире 22:22, 29 декабря 2018
Украинским военным повысили зарплату в полтора раза
Лента новостей
происшествия 19:17
Очевидцы сообщили о задымлении в строящемся тоннеле метро Москвы
в мире 19:09
Россиянин подрался на дороге в Белоруссии и сел в тюрьму
общество 19:02
Аренда в Москва-Сити обойдётся налогоплательщикам в миллиарды
в мире 19:01
Мужчина хотел выяснить отношения с тёщей с помощью гранаты
в мире 18:59
Трамп снова поставил на место сторонников импичмента
Другие новости
в мире 19:09
Россиянин подрался на дороге в Белоруссии и сел в тюрьму
в мире 19:01
Мужчина хотел выяснить отношения с тёщей с помощью гранаты
в мире 18:59
Трамп снова поставил на место сторонников импичмента
в мире 18:50
Украина сообщила о снижении транзита российского газа
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top