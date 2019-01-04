Рост зарплат в США превысил прогнозы

https://news.ru/storage/news/b153302aaaa9a08b3fc2d417ce41e412/da251847-8595-4cba-b618-7915b1aeea00_850.jpg US Marines/Flickr.com/Global Look Press

Число рабочих мест в экономике США выросло в декабре 2018 года на 312 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно прогнозам, этот показатель должен был составить около 184 тысяч.

Темпы роста заработных плат в Штатах увеличились до 3,2% в годовом выражении. Аналитики, напротив, ожидали замедления роста на 3%.

При этом уровень безработицы вырос до 3,9%. По данным Минтруда США, это связано с тем, что всё больше американцев начинают искать работу на фоне стабильного роста экономики, сообщает «Финмаркет».

Ранее News.ru писал, что рост реальных доходов россиян в 2018 году составил 0−0,4% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По предварительной оценке ведомства, уровень инфляции — выше прогноза, рост ВВП — ниже.