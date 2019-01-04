Зарегистрирован первый кандидат в президенты Украины

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Игорь Шевченко

Центризбирком Украины официально зарегистрировал первого кандидата на пост президента страны. Им стал бывший министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, сообщает «Интерфакс-Украина».

Шевченко первым подал и документы для регистрации в качестве кандидата. Он идёт на выборы в качестве самовыдвиженца.

Потенциальный претендент на кресло главы государства заявляет, что намерен «продвигать интересы Украины» и «действительно стать гарантом конституции», которую сейчас, как отмечает он, не соблюдают.

Он занимал должность министра экологии и природных ресурсов государства с декабря 2014 года до июля 2015 года и был уволен решением Верховной рады из-за подозрений в коррупции.

Выборы президента намечены на 31 марта. Как сообщал News.ru, избирательная кампания началась в последний день 2018 года. Центризбирком будет регистрировать кандидатов до 3 февраля.

Заявления в ЦИК подали уже шесть человек. Среди них, помимо Шевченко, правозащитник Владимир Ратуш, лидер социал-демократов и член партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, мэр Львова Андрей Садовой и бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.