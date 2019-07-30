Неопознанные снаряды, выпущенные со стороны Северной Кореи, не достигли территориальных вод Японии.
Источник в Министерстве обороны Японии сообщил, что ракеты упали в море, не долетев до исключительной экономической зоны и территориальных вод страны, передаёт агентство
Как писал News.ru ранее, Генштаб Южной Кореи уведомил о пуске нескольких ракет со стороны КНДР. Тип снарядов пока не уточняется. Представители Госдепартамента США заявили, что им известно о запуске и они будут продолжать следить за ситуацией.