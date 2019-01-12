USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,652.24 $
МОСКВА-11°C00:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Запущенная из сектора Газа ракета упала на юге Израиля

Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Запущенная из сектора Газа ракета разорвалась в незаселенной местности на юге Израиля. 

Об этом сообщает израильское государственное радио «Кан». Данных о пострадавших пока нет.

6 января Израиль нанёс серию авиаударов по сектору Газа. Атакам подверглись юг и центральный район анклава.

В ночь на 7 января израильские военные сообщали о перехвате системой ПВО «Железный купол» ракеты, выпущенной из сектора Газа. Позже израильские истребители и вертолёты нанесли удар по нескольким позициям группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запущенную по позициям еврейского государства ракету. Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

12 января Сирия потребовала от Совета Безопасности ООН осудить ракетные удары Израиля по Дамаску. Согласно заявлению Сирии, атака была нацелена на поощрение уцелевших террористических банд.

Как писал News.ru, армия Израиля сообщила о 13 тыс. палестинцев, принявших участие в беспорядках вдоль границы сектора Газа. Демонстранты жгли покрышки и кидали камни и зажигательные смеси в израильских солдат.


#израиль #ракета #ракетныйудар #секторГаза
самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
в мире 19:33, 11 января 2019
Израиль подсчитал число атаковавших границу палестинцев
в мире 10:01, 7 января 2019
Израиль атаковал сектор Газа из-за ракеты ХАМАС
в мире 10:01, 7 января 2019
Израиль атаковал сектор Газа из-за ракеты ХАМАС
в мире 14:36, 4 января 2019
Израиль разместит гостей Евровидения в палатках
в мире 12:33, 27 декабря 2018
Израиль подтвердил авиаобстрел Сирии
Лента новостей
происшествия 00:41
Nordwind прокомментировала авиаинцидент в Симферополе
в мире 00:33
Шатдаун в США обвалил рейтинг доверия Трампа
общество 00:16
Российские туристы рассказали о самых желанных путешествиях
общество 00:14
Forbes уличил российские СМИ в цитировании лидера ИГ
культура 23:47
Создатели «Пилы» перезапустят «Пункт назначения»
Другие новости
в мире 00:33
Шатдаун в США обвалил рейтинг доверия Трампа
в мире 23:27
Во Франции в ходе акций протеста задержали 240 человек
в мире 23:22
Болгарский Пловдив официально стал культурной столицей Европы
в мире 22:43
СБУ объяснила допрос кандидата в президенты Украины
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top