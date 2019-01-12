Запущенная из сектора Газа ракета упала на юге Израиля

https://news.ru/storage/news/33b18a2eba46211377fc73c5b0ec7d4b/d72ddff5-2751-4c88-8cd6-e869468c8700_850.jpg Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Запущенная из сектора Газа ракета разорвалась в незаселенной местности на юге Израиля.

Об этом сообщает израильское государственное радио «Кан». Данных о пострадавших пока нет.

6 января Израиль нанёс серию авиаударов по сектору Газа. Атакам подверглись юг и центральный район анклава.

В ночь на 7 января израильские военные сообщали о перехвате системой ПВО «Железный купол» ракеты, выпущенной из сектора Газа. Позже израильские истребители и вертолёты нанесли удар по нескольким позициям группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запущенную по позициям еврейского государства ракету. Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

12 января Сирия потребовала от Совета Безопасности ООН осудить ракетные удары Израиля по Дамаску. Согласно заявлению Сирии, атака была нацелена на поощрение уцелевших террористических банд.

Как писал News.ru, армия Израиля сообщила о 13 тыс. палестинцев, принявших участие в беспорядках вдоль границы сектора Газа. Демонстранты жгли покрышки и кидали камни и зажигательные смеси в израильских солдат.