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Запрет на «русскоязычный продукт» отменён во Львове

Michaela Begsteiger/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Львовский административный суд отменил мораторий на использование в публичном пространстве «русскоязычного культурного продукта». Сентябрьское решение областной Рады признано не соответствующим конституции.

Таким образом суд удовлетворил требование местного жителя, издателя и журналиста Сергея Иванова-Малявина. Об этом он сообщил в Facebook.

«Спасибо здравому смыслу в лице судьи З. Гавдыка», — прокомментировал представитель СМИ решение суда.

Мораторий вводился депутатами для «защиты украинского информационного пространства от гибридного влияния государства-агрессора». Согласно ему, на территории Львовской области фактически запрещалось транслировать фильмы и музыку на русском языке, показывать русскоязычные спектакли и продавать аналогичные книги. Позже подобный запрет вводился в Ивано-Франковской, Житомирской, Тернопольской и Волынской областях.

Ранее News.ru писал, что в Харьковской области русский язык утратил статус регионального.


#русскийязык #запреты #львовскаяобласть
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