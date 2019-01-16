Запрет на «русскоязычный продукт» отменён во Львове

https://news.ru/storage/news/d64507b3dc506a3400bcc75b5655272c/962977af-a295-46ea-9c70-6e10b2b8608d_850.jpg Michaela Begsteiger/imagebroker.com/Global Look Press

Львовский административный суд отменил мораторий на использование в публичном пространстве «русскоязычного культурного продукта». Сентябрьское решение областной Рады признано не соответствующим конституции.

Таким образом суд удовлетворил требование местного жителя, издателя и журналиста Сергея Иванова-Малявина. Об этом он сообщил в Facebook.

«Спасибо здравому смыслу в лице судьи З. Гавдыка», — прокомментировал представитель СМИ решение суда.

Мораторий вводился депутатами для «защиты украинского информационного пространства от гибридного влияния государства-агрессора». Согласно ему, на территории Львовской области фактически запрещалось транслировать фильмы и музыку на русском языке, показывать русскоязычные спектакли и продавать аналогичные книги. Позже подобный запрет вводился в Ивано-Франковской, Житомирской, Тернопольской и Волынской областях.

Ранее News.ru писал, что в Харьковской области русский язык утратил статус регионального.