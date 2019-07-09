На теннисном турнире Уимблдон посетителям запретили фотографировать посетившую его герцогиню Сассекскую (до замужества Меган Маркл), так как она находилась там в качестве частного лица. Это вызвало возмущение со стороны общественности.
Этот случай
Как писал News.ru, королевская семья Великобритании опубликовала первые снимки с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри. На фото присутствуют принц Уэльский Чарльз, Корнуолла Камилла и герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт. На снимке видно, что цвет волос у маленького Арчи — рыжий, как у папы — принца Гарри. Отчёт с мероприятия опубликован на официальной странице представителей монархии в социальной сети Instagram.