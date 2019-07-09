https://static.news.ru/photo/94538ffa-a255-11e9-88a0-fa163e074e61_1024.jpg Меган Маркл (слева) Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На теннисном турнире Уимблдон посетителям запретили фотографировать посетившую его герцогиню Сассекскую (до замужества Меган Маркл), так как она находилась там в качестве частного лица. Это вызвало возмущение со стороны общественности.

Этот случай описала в The Daily Telegraph консультант по связям с общественностью Салли Джонс, оказавшаяся на турнире. Она сообщила, что снимала только теннисный корт, однако к ней подошёл охранник и заявил о запрете фотосъёмки герцогини. Джонс написала, что подобные требования только отталкивают от королевской семьи «даже преданных монархистов», и её многие поддержали.

Как писал News.ru, королевская семья Великобритании опубликовала первые снимки с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри. На фото присутствуют принц Уэльский Чарльз, Корнуолла Камилла и герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт. На снимке видно, что цвет волос у маленького Арчи — рыжий, как у папы — принца Гарри. Отчёт с мероприятия опубликован на официальной странице представителей монархии в социальной сети Instagram.