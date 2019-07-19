https://static.news.ru/photo/402f47ee-abb4-11e9-b29e-fa163e074e61_1024.jpg HMS Montrose Фото: Wikimedia

Запись переговоров иранских военных с британским танкером Stena Impero и сопровождавшим его фрегатом Королевского флота HMS Montrosе появилась в Сети. Во время диалога не упомянуто столкновение с рыболовецким судном, о котором сообщал Тегеран.

В материале представители республики заявляют, что Stena Impero должен сменить направление.

Если вы подчинитесь, вы будете в безопасности. Немедленно смените свой курс, — говорится в расшифровке сообщения на странице британской компании Dryad Global в социальной сети Twitter .

HMS Montrose предупредил грузовое судно, что оно не обязано изменять курс, согласно международным правилам.

Когда вы совершаете транзитный проход в признанном международном, ваш путь не должен быть нарушен или затруднён, — слышится на записи.

Затем корабль попросил иранское судно подтвердить, что оно не нарушит международное право и не станет направлять военных на борт фрегата. Представитель Тегерана ответил, что хочет осмотреть HMS Montrose «по соображениям безопасности».

Ранее News.ru сообщал, что заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов призвал не верить домыслам британского таблоида Sunday Mirror о причастности российских спецслужб к задержанию танкера в Иране.