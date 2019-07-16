https://static.news.ru/photo/82d7e066-a7c6-11e9-bcd2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ряд крупных западных СМИ допустили ошибку в публикации итальянской полиции, которая посвящена украинским ультраправым группировкам. Журналисты назвали националистов сторонниками сепаратистов в Донбассе.

В оригинальном сообщении радикалы упоминались, как борцы с ополченцами, выступающими за независимость от Украины Луганской и Донецкой народных республик. Однако такие издания, как The Independent, BBС и The Guardian поменяли «расстановку сил».

В частности, BBC написало, что ультраправые участвовали в «действиях сепаратистских сил, поддерживаемых Россией», передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что полиция Италии в рамках спецоперации конфисковала ракету класса «воздух– воздух» у группировки ультраправых экстремистов. Снаряд находился в ангаре в городе Павия на севере страны.