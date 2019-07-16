Ряд крупных западных СМИ допустили ошибку в публикации итальянской полиции, которая посвящена украинским ультраправым группировкам. Журналисты назвали националистов сторонниками сепаратистов в Донбассе.
В оригинальном сообщении радикалы упоминались, как борцы с ополченцами, выступающими за независимость от Украины Луганской и Донецкой народных республик. Однако такие издания, как The Independent, BBС и The Guardian поменяли «расстановку сил».
В частности, BBC написало, что ультраправые участвовали в «действиях сепаратистских сил, поддерживаемых Россией», передаёт
Ранее News.ru писал, что полиция Италии в рамках спецоперации конфисковала ракету класса «воздух– воздух» у группировки ультраправых экстремистов. Снаряд находился в ангаре в городе Павия на севере страны.