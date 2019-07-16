https://static.news.ru/photo/62a89642-a84c-11e9-8efe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия не станет отказываться от новых ракет, и, соответственно, не собирается спасать ДРСМД. О данном документе Западу можно забыть и дать соответствующий отпор «российской агрессии».

Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine , отмечающая, что Европе не надо бояться ядерного удара со стороны Москвы, поскольку «ядерное устрашение» в виде новых российских ракет уже и так работает.

По мнению издания, действия Москвы и «иррациональность» президента США Дональда Трампа приведут мир к серьёзной опасности. Она возникнет из-за непродления российско-американского соглашения об ограничении ядерных вооружений СНВ-3, которое истекает в 2021 году.

Также газета считает, что Россия использует новое оружие для прикрытия «неядерных и гибридных атак на постсоветском пространстве». Поэтому Запад должен отвечать на действия Москвы с помощью НАТО, реакция которого может быть быстрой и чёткой.

Кроме того, Грузию и Украину, заявляющих о желании вступить в Альянс, следует укреплять, а не ослаблять с помощью совместных с Россией проектов, к примеру «Северного потока — 2».

Ранее News.ru сообщал, что доклад комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыл места размещения ядерного оружия США в Европе. Стало известно, что бомбы хранятся на шести американских и европейских базах — Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Инджирлик в Турции.