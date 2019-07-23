https://static.news.ru/photo/19843e56-ad30-11e9-a870-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dmitriy Pichugin/wikipedia.org/GFDL 1.2

Советника-посланника посольства РФ вызвали в МИД Южной Кореи в связи с инцидентом с самолётами в Японском море. Сеул считает, что российские Ту-95 вторглись в воздушное пространство страны. Корейская сторона указывает, что российскому дипломату «была выражена глубокая обеспокоенность».

Помощник замминистра Юн Сун Гу заявил советнику-посланнику Максиму Волкову, что вторжение российского военного самолёта в воздушное пространство Кореи не только наносит урон отношениям дружбы и доверия между двумя странами, но и противоречит международным нормам, — говорится в пресс-релизе министерства.

Также Южная Корея потребовала у российской стороны «объяснений, извинений и обеспечение мер для недопущения повторения подобных инцидентов».

По данным Сеула, самолёт Ту-95 ВКС РФ 22 июля дважды вторгся в воздушное пространство страны в районе расположенных в Японском море островов Токто. В ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15, которые произвели предупредительные выстрелы.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, эту информацию опровергло. По данным ведомства, Ту-95МС проходил без отклонений от плана, в соответствии с международными правилами, на удалении более 25 км от островов Токто, писал News.ru.