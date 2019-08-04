https://static.news.ru/photo/d48b17b4-b6d7-11e9-91c1-fa163e074e61_660.jpg Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров прибыл в Индию для участия в церемонии открытия международного конкурса «Отличники войсковой разведки», который проходит в рамках V Армейских международных игр.

Она состоится 5 августа на базе мотопехотной дивизии в городе Джайсалмере. Кроме российской команды в мероприятии принимают участие представители Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Судана и Узбекистана.

Заместитель министра проведёт встречи с представителями Вооружённых сил Индии и командой российских разведчиков, ознакомится с инфраструктурой военной базы Джейсалмер, — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны России.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей Армейских международных игр, стартовавших 3 августа в Подмосковье. По словам главы государства, мероприятие вносит неоценимый вклад в укрепление партнёрских связей между государствами.

Армейские международные игры — военные соревнования между боевыми подразделениями из разных стран. Впервые они состоялись в 2015 году. С тех пор количество дисциплин и государств-участников постепенно увеличивается.