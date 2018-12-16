Заминированный автомобиль взорвался на севере Сирии

Десятки людей пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в центре города Африн на севере Сирии.
«Машина взорвалась в районе, который называется „Рынок Аль-Халь“, по нашим данным ранения получили несколько десятков граждан», — передаёт слова источника РИА Новости.
По его словам, еще один автомобиль со взрывчаткой был обнаружен на западе Африна в квартале Виллят.
Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщает о пяти погибших.
Как ранее писал News.ru, мощный теракт произошёл 6 декабря в иранском портовом городе Чабахар, что на юго-западе Исламской Республики. Пострадали минимум 42 человека, два человека погибли.