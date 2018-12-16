Заминированный автомобиль взорвался на севере Сирии

https://news.ru/storage/news/5868741987d885689a77bccf35698dba/b6d276bb-1638-47c1-8982-eca5cddf2cba_850.jpg Muhmmad Al-Najjar/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Десятки людей пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в центре города Африн на севере Сирии.

«Машина взорвалась в районе, который называется „Рынок Аль-Халь“, по нашим данным ранения получили несколько десятков граждан», — передаёт слова источника РИА Новости.

По его словам, еще один автомобиль со взрывчаткой был обнаружен на западе Африна в квартале Виллят.

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщает о пяти погибших.

Как ранее писал News.ru, мощный теракт произошёл 6 декабря в иранском портовом городе Чабахар, что на юго-западе Исламской Республики. Пострадали минимум 42 человека, два человека погибли.