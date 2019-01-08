Замглавы МИД КНДР встретилась с российским послом

https://news.ru/storage/news/7b8e2258045d67f5a46b191b2bda58f7/7734ac52-ceed-4519-bf16-8d092815df7e_850.jpg Павел Трубников/ТАСС

Александр Мацегора

В понедельник посол России в КНДР Александр Мацегора был принят заместителем министра иностранных дел страны Цой Сон Хи.

Представители двух государств обсудили проблемы ядерного вооружения на Корейском полуострове. Инициатором встречи выступил российский дипломат. По его словам, Россия поддерживает стратегию КНДР по снятию напряжённости в Северо-Восточной Азии.

«Цой Сон Хи подчеркнула, что тактика и стратегия внешнеполитического ведомства КНДР на денуклеаризационном треке будут целиком и полностью основаны на принципах, обозначенных руководителем страны Ким Чен Ыном в его новогодней речи», — сообщается на странице российского консульства в КНДР в Facebook.

Ранее News.ru писал о том, что Ким Чен Ын начал трёхдневный визит в Китай. Лидер КНДР прибыл туда по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на международный отдел ЦК компартии страны.