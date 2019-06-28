Невозможно выполнять условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как его не существует. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Невозможно выполнять то, чего не существует, — отметил политик.
Поэтому Кремль намерен обсудить на заседании Совета Россия-НАТО ухудшение ситуации в области безопасности в связи с выходом США из ДРСМД. Встреча пройдёт 5 июля.
Кроме того, Грушко подчеркнул, что Москва лишь реагирует на действия Вашингтона, которые создают новую обстановку в Европе, сопряжённую с «дополнительными рисками ухудшения безопасности», передаёт
Как писал News.ru, и. о. министра обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет использовать неядерные ракеты и системы противоракетной обороны (ПРО) для защиты от России.