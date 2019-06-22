https://static.news.ru/photo/b4786cb4-94d2-11e9-a083-fa163e074e61_1024.jpg Тегеран Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель главы МИД Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисон 23 июня посетит Иран, чтобы провести переговоры с руководством страны на высоком уровне.

По данным британского внешнеполитического ведомства, дипломат намерен призвать иранские власти к срочной деэскалации ситуации в регионе, а также выразить присутствующую в международном сообществе обеспокоенность в связи региональным поведением страны и её угроз перестать придерживаться ядерной сделки.

Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится начинать войну с Ираном. По его словам, удар американских военных приведёт к разрушениям, с которыми Тегерану ещё не приходилось сталкиваться.