https://static.news.ru/photo/7720f208-aeb5-11e9-8ca8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: szru.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки Екатерину Слядневу. Соответствующий указ от 24 июля опубликован на сайте главы государства.

По информации СМИ, Сляднева ранее работала в киевской прокуратуре в должности заместителя начальника управления надзора в уголовном производстве. Образование получила во Львовском университете бизнеса и права по специальности «судоустройство, прокуратура и адвокатура».

Главой украинской разведки является Владислав Бухарев.

Как писал News.ru, ранее Владимир Зеленский назначил новых заместителей главы Службы безопасности страны (СБУ). Ими стали Анатолий Дублик и Александр Карпенко. Также глава государства взял себе в советники Руслана Демченко, занимавшего госдолжности в бытность правления четырёх лидеров Украины.

Кроме того, Зеленский уволил 11 послов страны, в том числе главу диппредставительства Киева в США Валерия Чалого.