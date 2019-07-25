Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки Екатерину Слядневу. Соответствующий указ от 24 июля опубликован на сайте главы государства.
По информации СМИ, Сляднева ранее работала в киевской прокуратуре в должности заместителя начальника управления надзора в уголовном производстве. Образование получила во Львовском университете бизнеса и права по специальности «судоустройство, прокуратура и адвокатура».
Главой украинской разведки является Владислав Бухарев.
Как писал News.ru, ранее Владимир Зеленский назначил новых заместителей главы Службы безопасности страны (СБУ). Ими стали Анатолий Дублик и Александр Карпенко. Также глава государства взял себе в советники Руслана Демченко, занимавшего госдолжности в бытность правления четырёх лидеров Украины.
Кроме того, Зеленский уволил 11 послов страны, в том числе главу диппредставительства Киева в США Валерия Чалого.