https://static.news.ru/photo/ff548d32-a89e-11e9-b6d8-fa163e074e61_1024.jpg Мирча Джоанэ Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель Румынии Мирча Джоанэ назначен заместителем генерального секретаря НАТО, говорится в заявлении Североатлантического альянса.

Он является убеждённым сторонником трансатлантических связей и принесёт многолетний опыт в качестве государственного деятеля и дипломата на этот пост. Он станет первым румыном, занявшим этот высокий пост, — цитирует генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

Джоанэ заменит на посту Роуз Готтемюллер из США, произойдёт это в октябре 2019 года.

Ранее News.ru сообщал, что Североатлантический альянс может исчезнуть уже в ближайшие пять лет. Об этом заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден. Произойдёт это, если нынешний глава государства Дональд Трамп одержит победу на предстоящих выборах, уверен политик.