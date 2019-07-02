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Земельный суд Зальцбурга принял решение оставить под арестом отставного австрийского полковника, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

По словам представителя суда Андреаса Визауэра, предварительное заключение продлено до 26 августа. От обвиняемого поступила жалоба, решение по ней примет высший судебный суд Линца, — добавил он в комментарии РИА...