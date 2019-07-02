Заксобрание Гонконга отменило заседания из-за погрома
Сергей Попов
09:44, 02 июля 2019
https://static.news.ru/photo/04d2d490-9c96-11e9-9008-fa163e074e61_1024.jpgФото: Vernon Yuen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Парламент Гонконга отменил проведение ранее запланированных заседаний из-за повреждений, полученных зданием законодательного органа в ходе его штурма протестующими.
В ближайшее время оценкой ущерба займутся секретариат и департамент архитектуры. Согласно предварительным данным, в результате погрома пострадали системы энергоснабжения и пожарной безопасности здания.
Восстановление и реконструкция здания заксобрания, как ожидается, займут продолжительное время, — цитирует РИА Новости сообщение парламента.
Законодатели также осудили произошедшее, охарактеризовав действия протестующих как подрыв фундаментальных ценностей Гонконга.
Как ранее писал News.ru, парламент Гонконга штурмовали противники принятия закона об экстрадиции. Полиции удалось вернуть контроль над зданием, применив слезоточивый газ.