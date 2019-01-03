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Законы на случай «жёсткого» Brexit подготовили в Ирландии

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар Ye Pingfan/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар

в мире [ версия для печати ]

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что правительство приняло меры на случай «жёсткого» Brexit — выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения между сторонами. Они сведены в четыре пакета законопроектов.

Предлагаемые действия были рассмотрены 3 января на заседании кабмина страны, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал RTI.

Политик отметил, что специальные законопроекты парламент может рассмотреть в марте. Собирать депутатов на экстренное заседание для принятия этих мер раньше нет необходимости, поскольку законы могут и не понадобиться.

По словам премьера, Ирландия готовится к «жёсткому» Brexit «со всей серьёзностью».

«Ратификация парламентом Великобритании сделки о Brexit является для нас главным из возможных сценариев», — также отметил глава кабмина.

Ирландский план действий на случай «жёсткого» Brexit предполагает защитные меры в сельском хозяйстве, рыболовстве, авиации, в области безопасности и передвижения людей, защиты персональных данных и других сферах. 

Ранее News.ru писал, что лидеры стран ЕС отказались пересматривать условия выхода Великобритании из Евросоюза, запланированного на 29 марта 2019 года. Саммит ЕС состоялся без участия премьер-министра страны Терезы Мэй.


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