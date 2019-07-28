https://static.news.ru/photo/b6485adc-b0dd-11e9-8a38-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Власти КНДР приняли решение освободить российский сейнер «Сянхайлинь-8», захваченный северокорейскими пограничниками. На борту судна находились 17 моряков, которых не выпускали на берег.

Как сообщили РИА Новости в посольстве России в КНДР, освобождение сейнера и экипажа стало возможным в результате слаженной работы внешнеполитического ведомства.

Причиной задержания российского судна, шедшего под южнокорейским флагом, стало, по версии пограничников, нарушение границы Северной Кореи на 30 километров. При этом российский капитан признал этот факт.

Ранее News.ru писал о том, что 17 июля корабль был захвачен «прямо на ходу». На палубу внезапно высадились представители Северной Кореи и отключили все средства связи. Российские моряки, находившиеся на судне, были конвоированы в порт Вонсан. При этом экипаж не выпускали на берег, а из-за отсутствия вентиляции температура воздуха на судне не опускалась ниже +30–35 градусов.