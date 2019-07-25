https://static.news.ru/photo/d6d91c66-a807-11e9-99f3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила британские СМИ в распространении недостоверной информации.

Она напомнила, что в ходе пресс-конференции в Гаване журналист BBC Уилл Грант спросил у главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, продолжит ли Москва «заполнять вакуум» в отношениях между двумя Америками, о чём якобы заявил президент России Владимир Путин во время своего визита в Венесуэлу в 2010 году. При этом российский министр ответил, что Путин не делал подобных заявлений.

Оказалось, что задавший вопрос Лаврову британский журналист имел в виду пресс-конференцию Путина и Чавеса 2 апреля 2010 года в Венесуэле. Именно он, Умница Уилл Грант, тогда и спрашивал, правда не о противоречиях, а о мостах между континентами и военно-техническом сотрудничестве России и Венесуэлы. И отвечая на этот вопрос, Путин сказал совсем не то, что сегодня было пересказано британцем в Гаване, — написала Захарова на своей странице в Facebook, подчеркнув, что представитель BBC исказил слова президента России «грубейшим образом».

Кроме того, цитата о «вакууме» вообще принадлежит главе Госдепартамента США Майку Помпео, которую он произнёс на пресс-конференции в Чили.

Приписал цитату госсекретаря США президенту России. Слова-то правильно все вспомнил, молодец. А всё остальное перепутал, — резюмировала Захарова, назвав ситуацию «чисто английским самоубийством».

Ранее News.ru писал о том, что статья газеты The News York Times об отказе в выдаче российских виз преподавателям Англо-американской школы в Москве является заказом Вашингтона. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат уверена, что США жертвуют интересами своих граждан ради того, чтобы создать очередной скандал или провокацию.