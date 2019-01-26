USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,568.52 $
МОСКВА-15°C01:52
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Мария Захарова разоблачила истинную цель США в Венесуэле

MFA Russia/via Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Соединённые Штаты в желании напрямую управлять политической ситуацией в Венесуэле.

По её словам, США планируют сделать из Венесуэлы своего регионального вассала.

«В Ираке демократию восстановили, в Ливии тоже, в Сирии не смогли, а вернее им не дали. Теперь Венесуэла», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Так российский дипломат отреагировала на назначение экс-дипломата Эллиота Абрамса ответственным за усилия США по «восстановлению демократии в Венесуэле».

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран. Россия выразила поддержку действующим властям Венесуэлы.

Ранее News.ru писал о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе пресс-конференции обратился к президенту США Дональду Трампу и американскому вице-президенту Майку Пенсу на английском языке, призвав их одуматься и отказаться от ошибочной политики в отношении Венесуэлы. Он назвал представителей Белого дома друзьями и выразил надежду на историческое решение Трампа отказаться от вмешательства в политику Венесуэлы.


#сша #россия #венесуэла #МИД #мариязахарова
самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
шоу-бизнес
Собчак высказалась о драке Виторгана и Богомолова


читайте также
в мире 23:23, 25 января 2019
Мадуро назвал Трампа и Пенса друзьями
в мире 21:52, 25 января 2019
Гуайдо просит дипломатов РФ и США остаться в Венесуэле
политика 12:35, 25 января 2019
Путин и Мадуро не стали обсуждать военную помощь Венесуэле
Лента новостей
общество 01:38
Умер член ГКЧП Александр Тизяков
спорт 01:30
Алина Загитова рассказала о своей главной сопернице
в мире 01:11
Сенат США принял законопроект об окончании шатдауна
в мире 01:07
Порошенко засекретил итоги военного положения на Украине
шоу-бизнес 00:55
Собчак выложила видео с полуголым Смоловым
Другие новости
в мире 01:11
Сенат США принял законопроект об окончании шатдауна
в мире 01:07
Порошенко засекретил итоги военного положения на Украине
в мире 00:51
Тимошенко обвинила чиновников в атаке на журналистов в Киеве
в мире 23:50
12-летний мальчик застрелил профессионального боксёра
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top