Мария Захарова разоблачила истинную цель США в Венесуэле

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Соединённые Штаты в желании напрямую управлять политической ситуацией в Венесуэле.

По её словам, США планируют сделать из Венесуэлы своего регионального вассала.

«В Ираке демократию восстановили, в Ливии тоже, в Сирии не смогли, а вернее им не дали. Теперь Венесуэла», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Так российский дипломат отреагировала на назначение экс-дипломата Эллиота Абрамса ответственным за усилия США по «восстановлению демократии в Венесуэле».

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран. Россия выразила поддержку действующим властям Венесуэлы.

Ранее News.ru писал о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе пресс-конференции обратился к президенту США Дональду Трампу и американскому вице-президенту Майку Пенсу на английском языке, призвав их одуматься и отказаться от ошибочной политики в отношении Венесуэлы. Он назвал представителей Белого дома друзьями и выразил надежду на историческое решение Трампа отказаться от вмешательства в политику Венесуэлы.