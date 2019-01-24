Захарова отреагировала на события в Венесуэле

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Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Венесуэле. Она раскритиковала позицию стран Запада по отношению к венесуэльской оппозиции.

«Хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как писал News.ru, 23 января cпикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принёс присягу. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп заявил, что жители Венесуэлы слишком долго страдали от нелегитимного режима. Вице-президент США Майк Пенс, в свою очередь, отметил, что Соединённые Штаты будут поддерживать Венесуэлу, а глава Госдепа Майк Помпео призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать власть Хуану Гуайдо.

Позднее Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном и дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Помимо США кандидатуру Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия признаёт законно избранным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, и позиция Кремля в этом вопросе не поменяется.