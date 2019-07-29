Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала намерение Киева создать всемирный канал на русском языке. Идею украинских властей она назвала настоящим безумием.
Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешён только для частного общения и религиозных обрядов! — написала она в
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко рассказал, что в стране готовится к запуску русскоязычный телеканал. По его словам, СМИ должно вещать для всех русскоговорящих людей мира. Он отметил, что таким образом страна сможет «бороться за умы» жителей непризнанных ДНР и ЛНР, а также крымчан и россиян.
Как писал News.ru, намерение украинских властей прокомментировала главный редактор канала RT Маргарита Симоньян. По её словам, подобные планы могут вызывать лишь сочувствие.