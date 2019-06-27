https://static.news.ru/photo/e5961674-98de-11e9-8b9b-fa163e074e61_1024.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захаров заявила, что Украина отвергла предложение России обсудить вопрос освобождения украинских моряков.

Москва предложила задействовать процедуры из российского законодательства, которые официально прописаны, чтобы рассмотреть возможные варианты освобождения арестованных. Дальше могла бы начаться работа со стороны дипломатов и юристов. Однако Киев отклонил это предложение.

Украина отказалась не только от этого предложения, она отказалась даже в принципе обсуждать этот вопрос. Вот в чём парадокс, — отметила Захарова в эфире телеканала « Россия 1 ».

25 ноября суда Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, после чего катера пограничной службы ФСБ открыли огонь по ним. Украинская сторона утверждает, что Россия была проинформирована о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения агрессивной войны.

Как писал News.ru, глава МИД Украины Павел Климкин вновь потребовал от России «немедленно и безусловно» освободить украинские корабли и моряков. Таким образом министр отреагировал на ноту российского внешнеполитического ведомства, в которой содержались определённые предложения по данному вопросу.