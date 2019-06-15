https://static.news.ru/photo/2b80f0ea-904d-11e9-888b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Содержание диоксида азота в воздухе в некоторых районах Киева превысило среднесуточные предельно допустимые концентрации в 5–6 раз.

По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 12–13 июня посты наблюдения Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского зафиксировали эти нарушения. Причиной стала жаркая сухая погода.

Уровень загрязнения достиг преимущественно 5–6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей, говорится в сообщении на сайте госслужбы.

Ранее News.ru писал о том, что жара начнёт возвращаться в Москву с 18 июня. Температура будет повышаться, тогда как обильных дождей синоптики не прогнозируют, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.