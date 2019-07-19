https://static.news.ru/photo/3d98dace-ab85-11e9-859f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Петр Сивков/ТАСС

Комитет избирателей Украины зарегистрировал первые случаи нарушений на выборах в Верховную раду. Наблюдателями зафиксированы попытки незаконной агитации в день голосования, а также незаконные действия отдельных избирательных комиссий.

Нарушения отмечены, в частности, в Николаеве. Там расклеены агитационные листовки, выполненные в стилистике партии «Слуга народа», в Виннице в день голосования размещены агитационные материалы от имени «Батькивщина» и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В ряде областей Украины наблюдатели отметили проблемы в работе избирательных комиссий. Несколько участков в Винницкой и Кировоградской областях открылись позже, чем было положено. На одном из участков в Николаеве в ящиках для голосования не было контрольных талонов, в то время как избирателям уже начали выдавать бюллетени, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Верховный суд Украины отстранил от участия в парламентских выборах политика Александра Онищенко, выдвинутого в Раду от Социалистической партии. В отношении него на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Онищенко подозревают в махинациях по газовому делу, а также в государственной измене.