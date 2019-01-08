Задержанный в ФРГ хакер дал признательные показания

https://news.ru/storage/news/757c54c247cd22333991791a9bad5e06/3983e4d7-1af6-4cc2-8af5-f73f18d4bdb4_850.jpg Christian Spicker/Global Look Press

20-летний хакер, задержанный в Германии по подозрению в массированной кибератаке, сознался в содеянном. Молодого человека обвиняют в публикации личных данных политиков, журналистов и общественных деятелей в интернете.

«Он полностью признал все выдвинутые против него обвинения, а также оказал помощь следствию, то есть сделал дополнительные заявления», — заявил на пресс-конференции в Висбадене генпрокурор Франкфурта-на-Майне Георг Ундефуг.

После допроса хакера отпустили на свободу. Изъятые в ходе обыска компьютер и диски всё еще проходят полицейскую проверку.

О масштабной утечке личных данных депутатов бундестага, телеведущих и музыкантов стало известно на первой неделе января. В Сеть были выложены сведения примерно о тысяче персон. Среди информации, попавшей в интернет, адреса, мобильные телефоны, счета, данные кредиток, переписки и фотографии. В том числе номер факса и почтовый адрес канцлера Ангелы Меркель, писал News.ru.