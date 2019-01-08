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Задержанный в ФРГ хакер дал признательные показания

Christian Spicker/Global Look Press

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20-летний хакер, задержанный в Германии по подозрению в массированной кибератаке, сознался в содеянном. Молодого человека обвиняют в публикации личных данных политиков, журналистов и общественных деятелей в интернете.

«Он полностью признал все выдвинутые против него обвинения, а также оказал помощь следствию, то есть сделал дополнительные заявления», — заявил на пресс-конференции в Висбадене генпрокурор Франкфурта-на-Майне Георг Ундефуг.

После допроса хакера отпустили на свободу. Изъятые в ходе обыска компьютер и диски всё еще проходят полицейскую проверку.

О масштабной утечке личных данных депутатов бундестага, телеведущих и музыкантов стало известно на первой неделе января. В Сеть были выложены сведения примерно о тысяче персон. Среди информации, попавшей в интернет, адреса, мобильные телефоны, счета, данные кредиток, переписки и фотографии. В том числе номер факса и почтовый адрес канцлера Ангелы Меркель, писал News.ru.


#германия #хакеры
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