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Посол Великобритании в США Ким Даррок отсылал в МИД своей страны секретные телеграммы с нелестными эпитетами в адрес американского лидера Дональда Трампа. В частности, в депешах глава Белого дома был назван «некомпетентным», «ни на что не способным» и «небезопасным».

Дипломат в своих посланиях предупреждал британское правительство о том, что «карьера Трампа может закончиться позором», и описывал конфликты в Белом доме как «драки на ножах», сообщает Daily Mail. Издание отмечает,...