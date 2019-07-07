Граждан РФ, задержанных в аэропорту Канкуна, высылают из страны.
Представитель российского посольства в Мексике сообщил, что семеро человек уже отбыли рейсом Nordwind, трое полетят самолётом AirFrance в ближайшие часы, сообщает
Как писал News.ru ранее, представители мексиканской миграционной службы считают, что паспорта задержанных могут быть поддельными. Четверо туристов с российскими документами приехали из Узбекистана, троим запрещено посещать страну, а ещё у троих профиль не соответствует туристическому.