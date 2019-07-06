https://static.news.ru/photo/776e45e2-a007-11e9-8b7a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Olivier Vin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Двое сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей, обвиняемые ливийскими властями в попытке вмешательства в выборы, переведены в тюрьму Майтига в пригороде Триполи.

По словам главы фонда Александра Малькевича, россиянам пока не предоставили адвоката и к ним не допускают сотрудников посольства.

Он добавил, что дипломаты направили властям Ливии ноту протеста. Кроме того, необходимую помощь и поддержку оказывает МИД России, сообщает « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, прокуратура Ливии утверждает, что россияне намеревались встретиться с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саифом аль-Исламом Каддафи, который якобы собирается выдвинуть свою кандидатуру в президенты страны.