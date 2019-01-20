Около трёхсот «жёлтых жилетов» задержаны во Франции

https://news.ru/storage/news/70a99c2328a3f1bea2e5df90b9f5828b/511a71f8-54d8-4002-8260-c585f0753cec_850.jpg Sameer Al-Doumy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники французской полиции во время новых манифестаций «жёлтых жилетов» задержали почти 300 человек. По словам государственного секретаря при МВД страны Лорана Нуньеса, правоохранители столкнулись с невиданным насилием в ходе протестов.

В связи с этим он оправдал применение резиновых пуль, так как без них стражи порядка не справятся с «волной насилия».

Согласно данным МВД страны, акции протеста 19 января мобилизовали порядка 84 тысяч человек. Массовые митинги прошли в Париже, Тулузе, Бордо, Марселе, Руане и других французских городах. Участники требовали отменить введение новых налогов и провести «референдум гражданской инициативы», передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что регулярные многотысячные протесты, подобные акциям «жёлтых жилетов» во Франции, теперь проходят и в Сербии. 19 января в Белграде уже в восьмой раз подряд состоялось оппозиционное шествие против политики президента Александра Вучича.