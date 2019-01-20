USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,606.62 $
МОСКВА-4°C17:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Около трёхсот «жёлтых жилетов» задержаны во Франции

Sameer Al-Doumy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сотрудники французской полиции во время новых манифестаций «жёлтых жилетов» задержали почти 300 человек. По словам государственного секретаря при МВД страны Лорана Нуньеса, правоохранители столкнулись с невиданным насилием в ходе протестов.

В связи с этим он оправдал применение резиновых пуль, так как без них стражи порядка не справятся с «волной насилия».

Согласно данным МВД страны, акции протеста 19 января мобилизовали порядка 84 тысяч человек. Массовые митинги прошли в Париже, Тулузе, Бордо, Марселе, Руане и других французских городах. Участники требовали отменить введение новых налогов и провести «референдум гражданской инициативы», передаёт ТАСС

Ранее News.ru писал, что регулярные многотысячные протесты, подобные акциям «жёлтых жилетов» во Франции, теперь проходят и в Сербии. 19 января в Белграде уже в восьмой раз подряд состоялось оппозиционное шествие против политики президента Александра Вучича.


#Франция #задержания #желтыежилеты
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина


читайте также
в мире 00:41, 20 января 2019
«Жёлтые жилеты» ставят рекорды по числу манифестантов
в мире 00:13, 20 января 2019
«Жёлтые жилеты» напали на журналистов в Бельгии
в мире 21:19, 19 января 2019
«Жёлтые жилеты» ворвались в тюрьму Дижона
Лента новостей
происшествия 16:58
Люди отравились насмерть в Ставропольском крае
в мире 16:52
Трамп заскучал по изменению климата
в мире 16:48
Китайских школьников обязали танцевать на переменах
спорт 16:47
Драчёв обсудил Логинова с президентом IBU
в мире 16:42
Свыше сотни тысяч протестующих собрались в центре Афин
Другие новости
в мире 16:52
Трамп заскучал по изменению климата
в мире 16:48
Китайских школьников обязали танцевать на переменах
в мире 16:42
Свыше сотни тысяч протестующих собрались в центре Афин
в мире 16:39
Российский корабль взял под наблюдение эсминец США
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top