Около трёхсот «жёлтых жилетов» задержаны во Франции

Сотрудники французской полиции во время новых манифестаций «жёлтых жилетов» задержали почти 300 человек. По словам государственного секретаря при МВД страны Лорана Нуньеса, правоохранители столкнулись с невиданным насилием в ходе протестов.
В связи с этим он оправдал применение резиновых пуль, так как без них стражи порядка не справятся с «волной насилия».
Согласно данным МВД страны, акции протеста 19 января мобилизовали порядка 84 тысяч человек. Массовые митинги прошли в Париже, Тулузе, Бордо, Марселе, Руане и других французских городах. Участники требовали отменить введение новых налогов и провести «референдум гражданской инициативы», передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что регулярные многотысячные протесты, подобные акциям «жёлтых жилетов» во Франции, теперь проходят и в Сербии. 19 января в Белграде уже в восьмой раз подряд состоялось оппозиционное шествие против политики президента Александра Вучича.