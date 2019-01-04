Трое мужчин задержаны после взрыва у здания АдГ в Германии

Сотрудники полиции Германии задержали троих мужчин по подозрению в причастности к взрыву у офиса отделения правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Дёбельне. Задержанные — граждане ФРГ в возрасте 29, 30 и 50 лет.
Дальнейшее расследование проводит отделение полиции по борьбе с терроризмом и экстремизмом, сообщает портал Sachsen.de.
Ранее News.ru писал, что возле офиса отделения правой партии «Альтернатива для Германии» прогремел взрыв. По словам представителя полиции, в результате происшествия были повреждены припаркованные рядом автомобили и само здание. Пострадавших нет.