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Трое мужчин задержаны после взрыва у здания АдГ в Германии

Sludge G/flickr.com

в мире [ версия для печати ]

Сотрудники полиции Германии задержали троих мужчин по подозрению в причастности к взрыву у офиса отделения правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Дёбельне. Задержанные — граждане ФРГ в возрасте 29, 30 и 50 лет.

Дальнейшее расследование проводит отделение полиции по борьбе с терроризмом и экстремизмом, сообщает портал Sachsen.de.

Ранее News.ru писал, что возле офиса отделения правой партии «Альтернатива для Германии» прогремел взрыв. По словам представителя полиции, в результате происшествия были повреждены припаркованные рядом автомобили и само здание. Пострадавших нет.


#германия #ВЗРЫВ #партия #ФРГ #адг
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