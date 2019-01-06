Задержан владелец польского квест-рума, где сгорели девушки

https://news.ru/storage/news/d1f9b4c0770dcb68c5b8243eb89096fa/d37c67ae-3b06-455c-b4fb-1ba0f2367246_850.jpg Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польская полиция задержала хозяина помещения для квестов, в котором при пожаре погибли пять девушек. Мужчина был доставлен в город Кошалин, где и произошла трагедия.

Там прокуратура будет проводить следственные действия с его участием, сообщил главный комендант полиции страны Ярослав Шимчик в ходе брифинга в Варшаве.

«Сразу же после трагедии мы приняли меры, чтобы установить лиц, которые занимаются этой деятельностью. Оказалось, что это ранее несудимый 28-летний житель Великопольского воеводства», — рассказал он.

Премьер-министр государства Матеуш Моравецкий, который также принимал участие в брифинге, добавил, что сейчас все аналогичные игровые заведения проходят тщательную проверку. Многие из них закрыты.

«Сейчас принципиально важно проверить, соблюдаются ли нормы безопасности», — отметил политик.

Пять несовершеннолетних девушек, как сообщал News.ru, погибли при пожаре в ходе игрового квеста 4 января. Ещё один человек серьёзно пострадал.

Согласно условиям, дверь на выход из квест-рума автоматически открывалась только тогда, когда игроки выполняли все задания. К моменту начала пожара они не прошли и половины уровней.

Предварительная проверка показала, что в помещении было множество нарушений правил пожарной безопасности — от неправильной электропроводки до отсутствия путей эвакуации.

6 января объявлено в городе днём траура. Все увеселительные мероприятия отменены.