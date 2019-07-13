Вооружённые силы Турции начали очередную военную операцию на севере Ирака «Лапа-2». Она стала продолжением антитеррористической операции «Лапа», стартовавшей ещё в конце мая. Официально заявленная цель боевых действий — уничтожение ячеек и укрытий Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара расценивает как террористическую организацию. Кроме того, турецкие вооружённые силы время от времени наносят точечные удары по северной части Ирака, что подчас приводит к гибели мирных граждан и, разумеется, вызывает острую критику со стороны Багдада, который, согласно официальным заявлениям, видит в действиях Турции угрозу своему суверенитету.

Началу новой операции «Лапа-2» предшествовало заметное обострение отношений между Анкарой и Багдадом. В частности, две недели назад, 29 июня, турецкие военно-воздушные силы подвергли бомбардировке районы вокруг города Сулеймания в Иракском Курдистане, убив четырёх человек и ранив ещё столько же. МИД Ирака осудил инцидент, потребовав от Турции прекратить бомбардировки территории. Бакр Баиз, мэр города Каладзе, расположенного в 136 км к северо-западу от Сулеймании, в свою очередь, рассказал, что это уже третий подобный случай за последние годы, «когда турецкие самолёты убивают целые семьи, так как целью их ударов становятся автомобили и дома гражданских лиц».

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Хотя мы стремимся к установлению долгосрочных стратегических отношений и предотвращению атак с иракской территории в отношении соседней Турции, мы считаем, что односторонние военные действия нарушают суверенитет Ирака, противоречат принципам добрососедства и представляют собой серьёзное нарушение международного гуманитарного права, — подчеркнул в своём заявлении иракский МИД.

Тем не менее очевидно, что в Анкаре к позиции Багдада не слишком прислушиваются. И, как предположил в беседе с News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов, связано это, скорее всего, с тем, что турки понимают: Ирак ограничится лишь словесной реакцией. Кроме того, Турция, вероятнее всего, действует не на свой страх и риск, а имеет некие договорённости с властями в Эрбиле, официальной столице Иракского Курдистана.

Турецкие операции проводятся в зоне, контролируемой прежде всего «Пешмергой» (вооружённые силы в Иракском Курдистане. — News.ru). Отношения у этих территорий с центральной властью Ирака непростые. Поэтому Багдад, конечно, будет реагировать, делая определённые заявления, но вряд ли пойдёт на какие-то совместные с «Пешмергой» антитурецкие операции. Кирилл Семёнов руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития

За период первой антитеррористической операции «Лапа» турецким военным, по официальным данным Анкары, удалось ликвидировать более 60 членов Рабочей партии Курдистана, включая и некоторых её высокопоставленных функционеров. Однако аналитики — как турецкие, так и иностранные — уже неоднократно говорили о том, что в планах Турции — не просто уничтожить ячейки РПК, но и закрепиться на «зачищенных» территориях, сделав их зоной своего исключительного влияния.

, — отметил Кирилл Семёнов.

Сроки новой операции, стартовавшей 12 июля в 22:00 по местному времени (совпадает с московским), турецкое командование пока не обозначило. Впрочем, и без этого ясно, что активность Анкары как на севере Ирака, так и в Сирии — по мере уменьшения там американского присутствия — ослабевать не будет.