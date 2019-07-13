Вооружённые силы Турции начали очередную военную операцию на севере Ирака «Лапа-2». Она стала продолжением антитеррористической операции «Лапа», стартовавшей ещё в конце мая. Официально заявленная цель боевых действий — уничтожение ячеек и укрытий Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара расценивает как террористическую организацию. Кроме того, турецкие вооружённые силы время от времени наносят точечные удары по северной части Ирака, что подчас приводит к гибели мирных граждан и, разумеется, вызывает острую критику со стороны Багдада, который, согласно официальным заявлениям, видит в действиях Турции угрозу своему суверенитету.
Началу новой операции «Лапа-2» предшествовало заметное обострение отношений между Анкарой и Багдадом. В частности, две недели назад, 29 июня, турецкие военно-воздушные силы подвергли бомбардировке районы вокруг города Сулеймания в Иракском Курдистане, убив четырёх человек и ранив ещё столько же. МИД Ирака осудил инцидент, потребовав от Турции прекратить бомбардировки территории. Бакр Баиз, мэр города Каладзе, расположенного в 136 км к северо-западу от Сулеймании, в свою очередь, рассказал, что это уже третий подобный случай за последние годы, «когда турецкие самолёты убивают целые семьи, так как целью их ударов становятся автомобили и дома гражданских лиц».
Хотя мы стремимся к установлению долгосрочных стратегических отношений и предотвращению атак с иракской территории в отношении соседней Турции, мы считаем, что односторонние военные действия нарушают суверенитет Ирака, противоречат принципам добрососедства и представляют собой серьёзное нарушение международного гуманитарного права, — подчеркнул в своём заявлении иракский МИД.
Тем не менее очевидно, что в Анкаре к позиции Багдада не слишком прислушиваются. И, как предположил в беседе с News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов, связано это, скорее всего, с тем, что турки понимают: Ирак ограничится лишь словесной реакцией. Кроме того, Турция, вероятнее всего, действует не на свой страх и риск, а имеет некие договорённости с властями в Эрбиле, официальной столице Иракского Курдистана.
За период первой антитеррористической операции «Лапа» турецким военным, по официальным данным Анкары, удалось ликвидировать более 60 членов Рабочей партии Курдистана, включая и некоторых её высокопоставленных функционеров. Однако аналитики — как турецкие, так и иностранные — уже неоднократно говорили о том, что в планах Турции — не просто уничтожить ячейки РПК, но и закрепиться на «зачищенных» территориях, сделав их зоной своего исключительного влияния.
Конечно, можно со всей уверенностью говорить о том, что Турция сейчас пытается реализовать в Ираке то, чего ей до сих пор не удалось сделать в Сирии, а именно: создать некую буферную территорию, зону безопасности и собственного влияния. Пока американцы не выводят свои войска с сирийской территории, у турок не остаётся иных вариантов, кроме как проявлять себя на курдском направлении в Ираке. По идее, сейчас Анкара намечает будущую зону безопасности, которая в итоге задумана турецкой стороной как своего рода «антикурдская дуга» от границы с Ираном до сирийского Идлиба. В Сирии пока сделать ничего не получается, и поэтому Эрдогану необходимо демонстрировать даже если не победы, то некую активность по борьбе с РПК на иракской территории, — отметил Кирилл Семёнов.
Сроки новой операции, стартовавшей 12 июля в 22:00 по местному времени (совпадает с московским), турецкое командование пока не обозначило. Впрочем, и без этого ясно, что активность Анкары как на севере Ирака, так и в Сирии — по мере уменьшения там американского присутствия — ослабевать не будет.