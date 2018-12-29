Забор на границе с Украиной сравнили со «стеной Яценюка»

Украинцы сравнили со «стеной Яценюка» инженерное заграждение в Крыму на границе со страной. Их возмутило, что Украина, имея западную поддержку, не смогла реализовать собственный проект, а Россия в условиях санкций воплощает свои в жизнь.
«Покажите это Арсению Яценюку, и может он расскажет, где его стена и какая она!», — прокомментировал пользователь под ником «Нічомунедивуюсь», информирует ФАН.
Как ранее писал News.ru, член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что забор между Крымом и Украиной построен для того, чтобы ограничить проход людей, решивших по глупости пересечь границу.