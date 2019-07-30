Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Путешественник в Канаде подвергся нападению медведя гризли и сумел отбиться от него при помощи ножа.

Инцидент произошёл в провинции Британская Колумбия в 180 км от города Пауэл-Ривер. Турист получил несколько ран, но при этом ему удалось обратить хищника в бегство. Мужчина сумел добраться до ближайшего...