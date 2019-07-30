Забастовка привела к отмене более 700 пассажирских поездов в Испании. Изменения произошли в расписании движения высокоскоростных поездов, поездов дальнего и регионального следования.
Стачку организует профсоюз «Генеральная конфедерация труда». Сотрудники требуют увеличения штата служащих и сокращения трудового дня. Как отмечает
Как писал News.ru, ранее забастовка персонала испанской авиакомпании Iberia в Барселоне привела к отмене 73 рейсов. Работники жалуются на чрезмерную нагрузку на сотрудников на фоне «отсутствия диалога с руководством компании».