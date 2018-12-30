За два дня в Таиланде погибли 180 человек

https://news.ru/storage/news/31928f391bb9f980f65e06308c34f64c/d241ed2e-54f5-466f-9b58-033c62614ead_850.jpg Danita Delimont/Global Look Press

В период с 27 по 29 декабря в ДТП по всему Таиланду погибли 180 человек, еще 1690 пострадали.

За эти три дня в стране произошло 1633 аварии. Прошлогодний показатель несколько выше — 1702. В большинстве случаев причиной послужило вождение в нетрезвом виде. В основном участниками ДТП становились мотоциклисты. За сутки 29 декабря полицией было задержано более 165 тысяч нарушителей ПДД, информирует Bangkok Post.

Ранее News.ru сообщал о том, что туристы из России, отправившиеся на отдых в Таиланд, заблудились в лесопарке Са Нанг Манора в Пханг Нга. На поиски потерявшихся россиян были отправлены офицеры полиции, которые несколько часов прочёсывали лес в поисках пропавших.