За 12 дней на Украину не пустили более 800 россиян

https://news.ru/storage/news/ce0f308cf3cab51005e80101fda129bd/0cb403cf-5387-49e2-9fec-c727fd9c39ba_850.jpg Ovsyannikova Yulia/Global Look Press

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что после отмены военного положения, действовавшего до 26 декабря, на украинскую территорию не пустили около 800 россиян.

«С момента прекращения военного положения не пропустили около 800 граждан Российской Федерации», — цитирует слова пресс-секретаря госпогранслужбы агентство УНН.

После введения военного положения власти Украины запретили въезжать на территорию страны мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. Данное ограничение до сих пор не отменено.

Ранее News.ru писал, что украинские пограничники задержали гражданку России при попытке вывоза из страны книги, возраст которой превышает 100 лет. Инцидент произошёл на пункте пропуска «Бачевск». Пограничники обнаружили книгу 1871 года издания. Предполагается, что находка представляет собой историческую и культурную ценность. Книга была изъята, а в отношении россиянки составлены административные материалы.