Южноамериканскую ламу поймали на улице во Франции

Французские спасатели поймали ламу рядом с торговым центром Avignon Nord в коммуне Веден на юге страны. Животное несколько дней разгуливало без присмотра.
Сотрудники ветеринарного отдела спасательной службы усыпили ламу специальным дротиком, сообщает радиостанция France Bleu. Вся операция проходила с особой осторожностью, чтобы не вызвать ДТП на близлежащей трассе.
До нахождения владельца животное передано на попечение местного конного клуба.
Ранее News.ru писал о том, что в Индии верблюд стал жертвой ДТП, в результате чего животное оказалось заблокированным в машине. Спасателям понадобилось четыре часа для того, чтобы разрезать машину и достать оттуда раненого зверя. Животное смогло выжить, после аварии его выхаживали ветеринары.