В Южной Осетии пройдут военные сборы в этом году. Соответствующий указ подписал глава республики Анатолий Бибилов.
Министерству обороны Республики Южная Осетия в 2019 году провести военные сборы граждан республики, — говорится в документе.
Граждане, пребывающие в запасе, обязаны собраться на военные сборы для формирования Вооружённых сил.
8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию. После этого Россия ввела свои войска в республику, чтобы вытеснить грузинские войска. После этого Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего и глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между республиками. Документ позволит систематизировать двусторонние контакты, а также выстроить более ценное взаимодействие.