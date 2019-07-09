https://static.news.ru/photo/b28521e6-a23c-11e9-a5d3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Наталья Айриян/РИА Новости

В Южной Осетии пройдут военные сборы в этом году. Соответствующий указ подписал глава республики Анатолий Бибилов.

Министерству обороны Республики Южная Осетия в 2019 году провести военные сборы граждан республики, — говорится в документе .

Граждане, пребывающие в запасе, обязаны собраться на военные сборы для формирования Вооружённых сил.

8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию. После этого Россия ввела свои войска в республику, чтобы вытеснить грузинские войска. После этого Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего и глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между республиками. Документ позволит систематизировать двусторонние контакты, а также выстроить более ценное взаимодействие.