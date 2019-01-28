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Южная Корея создаст живую стену на границе с КНДР

Xinhua/Global Look Press

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Активисты из Южной Кореи намерены организовать живую цепь вдоль разделяющей Корейский полуостров демилитаризированной зоны, чтобы заявить о стремлении к миру с КНДР. Длина «стены» может составить 500 километров.

По словам организаторов, они планируют привлечь к участию 500 тысяч человек. Каждый из них должен заплатить 10 тысяч вон (примерно $10).

«Хотя 500 тысяч человек — это немало, мы сможем провести эту акцию, так как она давно планировалась», — отметил глава штаба движения за живую цепь Чон Се Иль.

Он подчеркнул, что поддержать акцию могут все желающие, в том числе дети.

Событие приурочено к 100-летию антияпонского восстания. В настоящее время организаторы согласовывают свои планы с правоохранителями и службой безопасности, передаёт агентство Yonhap.

Ранее News.ru писал, что лидер КНДР Ким Чен Ын приедет с визитом в столицу Южной Кореи в конце марта. По данным агентства Bloomberg, Сеул уже готовится к встрече лидера Северной Кореи.


#кндр #южнаякорея #мир #акция
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