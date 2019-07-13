https://static.news.ru/photo/16f76d72-a536-11e9-92ac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ryu Seung-Il/Global Look Press

Официальный Сеул потребовал от Токио отменить введённые экспортные ограничения на материалы стратегического назначения. О них шла речь на переговорах, завершившихся в японской столице.

Мы выразили глубочайшее сожаление [в связи с ограничениями] и потребовали их снять, — цитирует агентство Kyodo заявление одного из членов южнокорейской делегации.

Журналистам он дал комментарий на входе в отель. Какие-либо другие подробности переговоров пока не сообщаются.

Япония ужесточила контроль за экспортом в Южную Корею трёх видов материалов с 1 июля. Они необходимы для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Теперь на их поставки нужно получать отдельные разрешения.

Причина санкций со стороны Токио — подрыв доверия к Сеулу. Как заявил генсекретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга, ограничения были введены из соображений безопасности, так как производимая корейцами продукция может быть использована в военных целях, писал News.ru.

Отношения Токио и Сеула испортились осенью 2018 года из-за требований последнего выплатить компенсацию четырём корейским работникам за подневольный труд во время Второй мировой войны. Япония считает, что вопрос давно закрыт.