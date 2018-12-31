Южная Корея опровергла слежку за гражданами

https://news.ru/storage/news/b03449d3431f795e0e97f9957f868d4f/0e9bdd8d-0b70-4944-b59f-7b5c09a681e2_850.jpg Carlos Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Южной Кореи не вели слежку за своими гражданами в политических целях, заявил секретарь по общественным вопросам президента страны Мун Чжэ Ина Ким Дэ У.

Он подчеркнул, что группа по гражданским вопросам в правительстве также не составляла чёрный список людей, критикующих государство.

Таким образом секретарь прокомментировал заявление Корейской партии свободы о незаконном сборе администрацией лидера страны персональной информации, передаёт Yonhap News.

Ранее там заявили, что сотрудники специального инспекционного бюро следили за рядовыми гражданами, выходя при этом за рамки законодательства. По данным партии, на основе собранных данных составлялись отчёты, которые потом передавали в прокуратуру.

Ранее News.ru писал, что хакеры в течение трёх лет имели доступ к дипломатической переписке Евросоюза, что позволило им получить тысячи секретных сообщений, в том числе касающихся России. Взлом обнаружила компания Area 1, работающая в сфере кибербезопасности.