Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что надеется полномасштабно продвигать трёхсторонние проекты с участием КНДР, когда с Пхеньяна снимут санкции.
В сообщении администрации Мун Чжэ Ина говорится, что в настоящее время Москва и Сеул проводят совместные исследования в области железных дорог, газа и электроэнергии. Южнокорейский лидер подчеркнул, что высоко оценивает соглашение о сотрудничестве с Россией в постройке ледоколов, достигнутое на предыдущем саммите.
Мун Чжэ Ин повторил своё приглашение Путину как можно скорее посетить Южную Корею, которое российский президент расценил положительно, отмечает
В ходе переговоров Путин отметил, что по итогам 2018 года товарооборот между Россией и Южной Кореей увеличился примерно на 30%. Он сообщил, что в РФ работают порядка 150 южнокорейских компаний, объём инвестиций составляет $2,7 млрд.
Саммит стран «Большой двадцатки» проходит в Японии 28–29 июня.