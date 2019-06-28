https://static.news.ru/photo/c72f7ee2-99f0-11e9-9b88-fa163e074e61_1024.jpg Мун Чже Ин Фото: Johan Jeppsson/Tt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что надеется полномасштабно продвигать трёхсторонние проекты с участием КНДР, когда с Пхеньяна снимут санкции.

В сообщении администрации Мун Чжэ Ина говорится, что в настоящее время Москва и Сеул проводят совместные исследования в области железных дорог, газа и электроэнергии. Южнокорейский лидер подчеркнул, что высоко оценивает соглашение о сотрудничестве с Россией в постройке ледоколов, достигнутое на предыдущем саммите.

Мун Чжэ Ин повторил своё приглашение Путину как можно скорее посетить Южную Корею, которое российский президент расценил положительно, отмечает РИА Новости .

В ходе переговоров Путин отметил, что по итогам 2018 года товарооборот между Россией и Южной Кореей увеличился примерно на 30%. Он сообщил, что в РФ работают порядка 150 южнокорейских компаний, объём инвестиций составляет $2,7 млрд.

Саммит стран «Большой двадцатки» проходит в Японии 28–29 июня.